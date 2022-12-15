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Руководитель волонтерского отряда столичной школы рассказала об участии в акции "С теплом в сердце"

15:34
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Акция нашла отклик у учеников

В столичной школе №2005 рассказали об участии в акции "С теплом в сердце". По словам руководителя волонтерского отряда учебного заведения Ольги Болотских, она сразу нашла отклик у учеников.
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"У некоторых детей в семьях кто-то ушел сейчас на специальную военную операцию, то есть, детям это близко. Во-вторых, это самый простой способ хоть как-то помочь нашим солдатам", - рассказала Ольга Болотских.

По ее словам, дети в дошкольных отделениях рисуют трогательные открытки своими руками. "Я знаю отклики от первой партии писем, которые мы отправили, что солдаты действительно плакали", - добавила руководитель волонтерского отряда.

По словам Ольги Болотских, чаще всего встречаются пожелания здоровья, сил и мужества. Участие в акции ученики продолжат и в дальнейшем.

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