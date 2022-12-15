Российская армия уничтожила диверсантов в районе Павловки

Убиты до 40 военнослужащих ВСУ

Вооруженные силы России уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе Павловки на южно-донецком направлении.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Суточные потери украинских войск на данном направлении составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля", - говорится в сводке Минобороны.

Кроме того, на южно-донецком направлении авиация и артиллерия поразили резервы противника в районе населенного пункта Доброволье.

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