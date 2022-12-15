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ВС России уничтожили оружейные склады ВСУ под Харьковом и Херсоном

15:20
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Поражено несколько пунктов управления украинской армией

Российская артиллерия и ракетные войска уничтожили несколько складов вооружения и техники ВСУ. Поражено несколько пунктов управления украинской армией, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе города Купянск в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. В районе населенного пункта Тягинка Херсонской области уничтожен склад вооружения, военной и специальной техники украинских войск. В городе Орехов Запорожской области уничтожен склад материально-технических средств ВСУ", - заявил генерал на брифинге.

Кроме того, по данным Минобороны, поражены пункты управления подразделений 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Петропавловки и 105-й бригады территориальной обороны в Харьковской области. Сорваны попытки наступления противника на Донецком, Купянском и Красно-Лиманском направлениях.

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