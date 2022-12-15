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Европарламент признал голодомор на Украине геноцидом

15:56
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Россия отмечала, что это искажение исторических фактов

Депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов приняли резолюцию о признании голодомора на Украине в 1932-1933 годах геноцидом.

За принятие документа выступили 507 парламентариев, против высказались 12, воздержались 17 депутатов.

Согласно резолюции, Европарламент считает голодомор "геноцидом украинского народа, направленным на разрушение социальных основ украинской нации, ее традиций, культуры и национального самосозания", сообщает РИА Новости.

Ранее на Западе начали продвигать тезис о том, что голодомор в СССР в 1930-е годы являлся геноцидом украинского народа. Резолюцию такого содержания принял германский бундестаг.

В России это назвали искажением исторических фактов и напомнили, что от голода пострадали представители и других национальностей, не только в Украинской ССР, но и в других союзных республиках, включая Россию.

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