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Путин пообещал новые решения в экономике

15:44
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Они будут учитывать изменения в мире

Произошедшие в мире "тектонические" изменения требуют новых решений в российской экономике. Об этом в четверг, 15 декабря, рассказал президент России Владимир Путин.
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Глава государства напомнил, что Запад развернул против России беспрецедентную агрессию, которая является экономической войной. Однако расчет на уничтожение российской экономики не оправдался.

Путин отметил, что снижение ВВП России по итогам 2022 года составит всего около 2,5%, а дефицит бюджета в 2023 году не превысит 2%. Это один из лучших показателей среди государств "Большой двадцатки". При этом по итогам 2022 года ожидается профицит 560 млрд рублей, что говорит об устойчивости системы государственных финансов.

Россия сохранит ответственную финансовую и макроэкономическую политику, а российские власти выполнят все принятые на себя социальные обязательства перед гражданами, заверил Путин.

При этом Россия продолжит развитие, несмотря ни на какое внешнее давление, и при этом никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии. Для этого необходимо вывести на новый уровень взаимодействие с партнерами за рубежом, искать более перспективных партнеров, чем Евросоюз, и переориентировать поставки энергетических ресурсов, цитирует Владимира Путина РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что действия западных стран были направлены на разрушение российской экономики и дестабилизацию общества, но успеха они не достигли. Предпринятые российскими властями меры по обеспечению развития экономики в условиях внешнего давления показали свою эффективность, позволили сохранить стабильность бюджета, помочь ключевым секторам, а главное – россиянам.

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