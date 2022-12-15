Наступление российских войск на донецком направлении продолжается

В течение суток ВСУ предпринимались безуспешные попытки восстановить положение своих сил

Один человек погиб и еще 11 ранены, включая ребенка, в результате нового массированного обстрела Донецка с позиций украинской армии. Эту атаку уже назвали самой мощной с 2014 года. По центральным районам города открыли огонь из установок "Град". Ударами повреждены многоквартирные дома, общежития, торговый центр, корпус университета и храм. Кроме того, ВСУ пытались контратаковать на донецком направлении. У противника в итоге ничего не вышло, а наши военные заняли новые выгодные рубежи.

Атака на Донецк началась до рассвета. Мощные взрывы прогремели в Ворошиловском и Кировском районах. Горели многоквартирные дома и припаркованные во дворах автомобили. В этом здании, куда пришлось прямое попадание украинской ракеты, через разбитую стену мебель и вещи взрывной волной выбросило на улицу. Город подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ с 2014 го года. Националисты выпустили около 40 ракет. Как выяснилось при осмотре - из РСЗО чешского производства. Это модернизированная установка "Град" со снарядами с улучшенной пробивной способностью.

На этот раз целями циничного обстрела стали не только жилые дома, но и торговый центр, библиотека и даже Преображенский собор - снаряд попал в купол и пробил его насквозь. В результате этой атаки девять донетчан получили ранения, один мирный житель погиб.

Вскрыть хорошо укрепленные позиции ВСУ, откуда сейчас обстреливают Донецк и окрестности, - такая задача поставлена расчетам самоходных минометов "Тюльпан". Это орудие особой мощности: снаряд калибра 240 миллиметров способен поражать цели на расстоянии до 20 километров. Огонь ведут в плотном взаимодействии с операторами беспилотников.

Украинская диверсионно-разведывательная группа предпринимает вылазку в районе Артемовска, но движение прерывает мощный минометный огонь. Один из националистов уничтожен. Тело бросают на поле боя, ведь главное - уйти самим.

А это - последствия работы российской артиллерии в районе Артемовска. На горизонте сплошная полоса огня и дыма. Горит подбитая бронетехника ВСУ. Сами украинцы показывают сожженный БМП-2 и подбитый бронеавтомобиль "Варта".

С каждым днем все эффективнее показывает себя в деле использование подвесных снарядов. Засечь в небе небольшие по размеру ударные дроны почти невозможно. Как результат - тяжелые потери несет украинская пехота, выходит из строя техника противника.

"На донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции. В течение суток противником предпринимались безуспешные попытки восстановить положение своих войск в районах населенных пунктов Северное и Красногоровка Донецкой народной республики. Все контратаки ВСУ были отражены. Потери противника на данном направлении за сутки составили около 30 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и два автомобиля", - сообщили в Минобороны России.

Левый берег Днепра. На этом участке защищают мотострелки. ВСУ много раз пробовали форсировать водную преграду, но атаки противника всякий раз захлебываются.

Очередную бессмысленную попытку атаковать ВСУ предприняли на купянском направлении в районе Софиевки. Упреждающим огнем российской артиллерии и тяжелых огнеметных систем при поддержке авиации уничтожены больше 30 бойцов ВСУ, бронемашина и три пикапа.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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