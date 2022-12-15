Запад испугался сближения России с Китаем

В Европе тем временем празднуют "преодоление зависимости" от российского газа.

Лидер Китая Си Цзиньпин поручил правительству наладить более тесные экономические связи с Москвой - такие данные приводит издание Wall Street Journal. По мнению американских журналистов, этот момент можно назвать поворотным в двусторонних отношениях России и Китая, что вызывает тревогу на Западе. Хотя Москва и Пекин и ранее не могли пожаловаться на отсутствие взаимопонимания. Чего не скажешь, например, о странах Евросоюза. Сегодня на встрече в Брюсселе они снова не смогли прийти к согласию по девятому пакету антироссийских санкций.

Страны Евросоюза пока не могут прийти к общему знаменателю и сформулировать наконец очередной список антироссийский санкций. Два совещания прошли впустую - на повестке третье. В Брюссель в очередной раз съехались лидеры стран Старого Света. Объявлять о капитуляции в своем намерении "закопать" российскую экономику они явно не намерены.

Хотя запреты, как бумеранг, систематично бьют по ним самим. В Великобритании началась всеобщая забастовка медработников - первая за 106 лет. Главное требование - на плакатах: "Настало время платить достойно". В Соединенном Королевстве - рекордный рост стоимости жизни. Британские доктора пытаются через СМИ достучаться до правительства, которое к их просьбам остается глухо.

Одной забастовкой дело явно не ограничится. Акции протеста запланированы и на следующей неделе. Вслед за медиками потянулись и представители целого ряда других профессий. От почтальонов до водителей. Европа в целом бурлит уже несколько месяцев. Предложение потерпеть еще и затянуть пояса во имя эфемерных демократических ценностей только лишь злит народ.

Немецкие журналисты, к примеру, неожиданно разглядели, что жители ФРГ в большинстве своем проигнорировали распоряжение собственного министра экономики и не отключили рождественскую иллюминацию. Все из-за того, что власти, оказывается, не придумали наказания для этого преступления.

"Проверок почти нет или нет вообще. Есть единичные обращения граждан, но количество нарушений статистически никак не фиксируется. В чем тогда смысл регламента, который почти никто не соблюдает, да и мало кого интересует во власти?", - пишет Spiegel.

Вопрос, конечно, интересный. Ответ на него в Европе давать не спешат. Там празднуют очередную победу над тем, что успешно преодолели зависимость от российского газа. Об этом гордо рапортует глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Так, Италия сократила долю нашего газа до 10%. Почти в спину дышит Австрия - до 20%. Вот только цифры эти существуют исключительно в голове фон дер Ляйен. На самом же деле ситуация в корне другая. Менее позитивная для Евросоюза.

"Сейчас если газ из России поступает в европейский регион обходными путями, то политики со спокойной душой считают его уже не российским. То есть, по сути, происходит ложная маркировка. Зависимость от российского газа действительно уменьшилась, но не с 80% до 20%, как нас хотят убедить федеральные депутаты. Скорее до 40-50%", - объясняют эксперты.

Но евродепутатам главное убедить народ в правильности выбранного курса. Для этого все средства хороши! Поддержка Украине должна и будет продолжаться - это позиция официального Брюсселя. Чиновники при этом прикрываются маской псевдомиротворцев, пресекая любые мысли о переговорах. Киевскому режиму запрещают даже думать о диалоге с Москвой. Кроме того, в заокеанских СМИ все чаще проскакивает мысль, что Вашингтон готов направить на Украину свои высокоточные ракетные системы Patriot. В нашем МИД признали: подобный шаг лишь только глубже втянет США в конфликт.

"Американские журналисты открыто пишут, что "Пентагон дал зеленый свет на удары беспилотников по российской территории". Окрыленные такой поддержкой, украинские политики уже заявляют о намерении нанести удары по критической инфраструктуре чуть ли не Подмосковья. Вашингтону, который практически стал страной конфликта, не получится уклониться от причастности к развязанному киевским режимом террору против мирного населения России и снять с себя ответственность за смерти и разрушения, причиненные американским оружием по американской наводке", - заявила Мария Захарова.

Пишут американские журналисты не только о новом пакете военной помощи для Киева. Газета Wall Street Journal буквально трубит о сближении России с Китаем. По мнению сотрудников издания, Пекин планирует укреплять экономические связи с Москвой. Распоряжение своему правительству отдал лично председатель КНР Си Цзиньпин.

"Россия и Китай долгое время стремились ослабить влияние США в мире. Две страны обрели уверенность в том, что смогут изменить мировой порядок, сместившийся в пользу Запада и его союзников", - говорится в статье.

И программа сближения двух стран предусматривает в первую очередь рост импорта нефти и газа из России. В "Газпроме" заявили, что планируют увеличить свое экспортное присутствие в регионе. Тем более в Китае, в отличие от Европы, спрос на голубое топливо только растет.

Александра Сергомасова, Артем Боев, "ТВ Центр"

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