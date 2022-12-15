Снежный коллапс: что происходит с погодой в России

В Москве снегопады взяли небольшую паузу, но ненадолго

Сразу несколько российских регионов - во власти непогоды. В Москве до утра пятницы действует предупреждение о метели. Коммунальные службы экстренно обрабатывают дороги и тротуары антигололёдными средствами. В Хабаровском крае затяжные снегопады сопровождаются ураганным ветром. В детских садах и школах повыбивало стекла, повредило кровлю. Из-за обрывов ЛЭП без электроснабжения остались несколько населенных пунктов. Похожая картина на Сахалине. А в Якутии из-за экстремальных морозов школьников отправили на дистанционное обучение.

В Хабаровском крае бушует снежный циклон. В Николаевском районе повреждены крыши детских садов и школы, частично выбиты стекла. Опрокинуты дорожные знаки, остановочные павильоны. Из-за шквалистого ветра, порывы которого достигали 34 метров в секунду, семь населенных пунктов остались без энергоснабжения. Сложная ситуация на дорогах. За сутки с небольшим выпало 50% месячной нормы осадков. Местные жители утверждают - подобной стихии не видели последние десять лет

Экстренное предупреждение сейчас действует и на севере Сахалина. Закрыта паромная переправа Ванино- Холмск между материком и островом. Из-за сильной метели на дорогах уже зарегистрированы несколько серьезных ДТП. Сотрудники МЧС просят жителей по возможности не покидать пределы населенных пунктов.

МЧС Якутии сейчас тоже работает в режиме повышенной готовности из-за морозов до минус 60 градусов. До такой отметки термометры уже опустились в селе Оймякон. Школьники там отправлены на дистанционное обучение.

Снежная и холодная зима в этом декабре - и в южных районах страны. Ледяной коллапс на вершине горы Машук.

В Москве снегопады взяли небольшую паузу. Но уже сегодня вечером и ночью синоптики опять обещают снег, ожидается и небольшая метель.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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