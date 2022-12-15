Путин рассказал о силе рубля

Укреплению помог перевод расчетов за газ на российскую валюту

Запад развернул беспрецедентную агрессию против России. Его цель – смять экономику страны и обвалить рубль, заявил российский президент Владимир Путин.

"Как известно, против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия. Она была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки по сути смять нашу экономику, через грабеж наших валютных резервов обвалить национальную валюту - рубль - и спровоцировать разрушительную инфляцию", - сказал глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Однако расчеты западных политиков не оправдались. Путин подчеркнул, что рубль стал одной из самых сильных валют мира. Этому способствовал, в частности, перевод расчетов за российский газ на рубли, приводит слова президента РИА Новости.

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