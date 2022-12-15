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Собянин: Москва организует турпрограмму "Зимняя сказка" для семей участников СВО из регионов

16:11
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Также члены семей участников СВО получат бесплатные билеты на главный каток страны на ВДНХ

В Москве организуют специальную праздничную программу для семей участников специальной военной операции.

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"В этом году Москва организует специальную праздничную программу для участников СВО и их семей. На традиционную "Елку мэра" приглашены 42 тыс. детей, в том числе из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей", - написал мэр Сергей Собянин в Telegram.

По словам главы города, члены семей участников СВО получат бесплатные билеты на главный каток страны на ВДНХ, будет организована трехдневная туристическая программа "Зимняя сказка", Москва возьмет на себя проживание и транспортные расходы.

"Волонтеры уже встретили первых гостей с Дальнего Востока и Урала. В праздничные дни ждем всех желающих в парках, на катках и площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Там будет организован благотворительный сбор подарков" - уточнил мэр.

Ранее на портале "Активный гражданин" более 80% участников опроса поддержали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города - без фейерверков и уличных концертов. В городских учреждениях культуры состоится более 1000 праздничных событий.

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