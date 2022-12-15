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"Сворачиваем плавно": Путин продлил программу льготной ипотеки

16:28
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Она будет действовать до 1 июля 2024 года

Строительство жилья и улучшение жилищных условий граждан остается одним из безусловных приоритетов российской власти. Рынку ипотеки в этой сфере отводится особая роль, заявил президент России. Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки.

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"Мы будем сворачивать механизм льготной ипотеки - мы вчера, коллеги, с вами это обсуждали, - но будем делать это плавно. Мы продлим льготную ипотеку по территории России до 1 июля 2024 года, при этом ставка будет чуть повыше - увеличится до 8%", - сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин напомнил, что в марте-апреле были зафиксированы скачки ипотечной ставки до 12% - после чего ее снизили до 7%, передает ТАСС. Действие программы завершается 31 декабря, в связи с чем и принято решение о ее продлении.

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