Генштаб ВСУ отказался объявлять новогоднее перемирие

Полное прекращение огня невозможно

В Генштабе Вооруженных сил Украины не считают возможным объявлять прекращение огня на Новый год. Хотя сам вопрос начальник главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов счел интересным.

"Интересный вопрос по поводу временного прекращения огня. Я считаю, что полное прекращение огня будет только тогда, когда ни одного оккупанта не останется на земле", — заявил Громов в ответ на вопрос о возможном перемирии.

О возможности новогоднего перемирия ранее спросили и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Представитель Кремля отметил, что в российской повестке такого вопроса нет. Тем более, что и с украинской стороны предложений о прекращении огня не поступало, передает РИА Новости.

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