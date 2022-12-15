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Генштаб ВСУ отказался объявлять новогоднее перемирие

17:03
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Полное прекращение огня невозможно

В Генштабе Вооруженных сил Украины не считают возможным объявлять прекращение огня на Новый год. Хотя сам вопрос начальник главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов счел интересным.

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"Интересный вопрос по поводу временного прекращения огня. Я считаю, что полное прекращение огня будет только тогда, когда ни одного оккупанта не останется на земле", — заявил Громов в ответ на вопрос о возможном перемирии.

О возможности новогоднего перемирия ранее спросили и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Представитель Кремля отметил, что в российской повестке такого вопроса нет. Тем более, что и с украинской стороны предложений о прекращении огня не поступало, передает РИА Новости.

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