Шесть ключевых задач: главное из совещания Путина по нацпроектам

В приоритете - технологический и финансовый суверенитет страны

Шесть ключевых задач по достижении национальных целей развития сегодня поставил перед правительством Владимир Путин. Президент озвучил их на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. В приоритете - налаживание торговых и инвестиционных связей с партнерами, технологический и финансовый суверенитет страны, строительство дорог и жилья, снижение уровня бедности, рост минимальной зарплаты. И, наконец, поддержка семьи. Все это - на фоне стабилизации рубля, который в этом году стал одной самых сильных валют мира.

Речь президента длиною в час, по выражению Дмитрия Пескова, хоть и не была посланием Федеральному Собранию, но по объему и - главное - по смыслу очень на него походила. Владимир Путин подробно рассказал о планах на предстоящий 2023 год. И подвел итоги тяжелейшего 2022-го. Главное - страна выстояла.

"Против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия. Она была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки, по сути, смять нашу экономику, через грабеж наших валютных резервов обвалить национальную валюту и спровоцировать разрушительную инфляцию. Этот расчет, как мы видим, как, собственно, все видят, не оправдался. По итогам года прогнозируется снижение ВВП примерно на 2,5 процента. Да, это, конечно, тоже спад, но это не тот крах в 20 процентов, который предрекали многие западные и, честно говоря, отчасти и некоторые наши эксперты", - отметил Путин.

На будущий год перед правительством поставлено шесть ключевых задач. Первая - налаживать торговые и инвестиционные связи с новыми партнерами. Для этого необходимо устранять ограничения в логистике и финансах.

"Расширяем и будем расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, кто четко понимает, где - чужие, а где - национальные, собственные интересы. Чего же добилась та же самая Европа введением ограничений? Прежде всего невиданного, как говорят экономисты, форсированного скачка инфляции в своем собственном доме, в Еврозоне. Сегодня уже сами власти Евросоюза говорят о том, что политика их главного партнера Соединенных Штатов прямо ведет к деиндустриализации Европы. Порой в их заявлениях даже звучат слова обиды: мол, почему вы с нами так поступаете. Хочется в этой связи спросить: а вы чего хотели? Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?", - добавил президент.

Главный парадокс в том, что за девять последних месяцев объем поставок в страны Евросоюза из России вырос в полтора раза. То есть Старый Свет продолжает потреблять наши товары и услуги, обратные же потоки сдерживает. Вечно так продолжаться не может, говорит Путин. Москва станет активнее сотрудничать с другими, более надежными партнёрами. В частности - с Турцией. Там, как известно, планируют построить новый газовый хаб для Европы. Но на это могут уйти годы. А вот создать электронную площадку для торгов реально уже в ближайшие месяцы.

"Именно там в значительной степени будем определять конечную цену для наших европейских потребителей, потому что то, что они натворили на своих площадках, это безумие на самом деле. И теперь они еще пытаются выставить нас в качестве виноватых за то, что сделали сами, своими руками", - подчеркнул российский лидер.

Ключевая роль у России и на мировом аграрном рынке. Экспорт - только за последние пять месяцев - составил около 22 миллионов тонн зерна. И объемы эти планируют лишь наращивать.

"В отличие от западных стран, которые беззастенчиво тянут одеяло на себя, Россия, напротив, помогает именно беднейшим государствам Африки, Азии и других регионов, поставляет продовольствие и прочие товары. В ближайшие месяцы готовы бесплатно, много раз уже об этом говорил, передать нуждающимся странам порядка 260 тысяч тонн удобрений", - напомнил Путин.

Разумеется, торговля - лишь часть международных отношений России. Столь же активно Москва намерена сотрудничать в науке и технологиях. Отчасти с этим связана вторая задача, которую Путин ставит перед правительством. Укрепление технологического суверенитета страны.

"Санкционные ограничения поставили перед нашей страной много непростых задач: возникли проблемы с комплектующими, дефицит технологических решений, нарушена привычная логистика. Но, с другой стороны, это открывает новые возможности, является стимулом к построению экономики, обладающей полным, а не частичным технологическим, производственным, кадровым и научным суверенитетом", - заметил президент.

Задача номер три - финансовый суверенитет России.

"Нам не нужно занимать за рубежом, не нужно идти в кабалу, мы в кабалу не собираемся идти - финансовые ресурсы у нашей экономики есть. Работа нашей финансовой системы должна обеспечить те потребности, которые ранее закрывались западными источниками финансирования", - сказал глава государства.

Важнейшее условие - опережающее развитие инфраструкты, это четвертая задача. Среди предложений президента - ускорить финансирование проектов, которые будут готовы в 2023 году.

"Там, где люди справляются, надо все-таки перераспределять ресурсы в интересах тех, кто это делает, чтобы уже в следующем году дать регионам доступ к финансированию, которое запланировано на 2024 год, и тем самым сдвинуть планы влево", - объяснил Путин.

Особое внимание - строительству доступного и качественного жилья. Программа льготной ипотеки, напоминает президент, заканчивается уже 31 декабря. Тем не менее принято решение сворачивать этот важный механизм плавно.

"Мы продлим льготную ипотеку по всей территории России до 1 июля 2024 года. Ставка по ней будет чуть повыше, увеличится до 8 процентов. При этом, напротив, будет расширен доступ к семейной ипотеке, которая становится нашим основным инструментом. Сейчас такой кредит могут получить только те семьи, в которых дети родились, начиная с 2018 года. Теперь предлагаю обеспечить доступ к ипотеке по ставке в 6 процентов для семей, у которых как минимум два ребёнка не достигли возраста 18 лет", - заявил Путин.

Ипотечная льготная программа появится и в новых российских регионах. Для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей Путин предлагает предоставлять кредит с господдержкой под строительство нового жилья.

Следующая ключевая задача - снижение уровня бедности и рост минимальных зарплат, который опережал бы инфляцию.

"Среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей, которые едва сводят концы с концами. Работа, именно работа должна обеспечивать человеку достойный доход. Я, конечно, жду от вас, уважаемые коллеги, предложений по возможным дополнительным шагам в этом направлении", - отметил президент.

Наконец, шестой пункт - поддержка материнства, детства и семьи в целом. Задача - переломить пагубную тенденцию по снижению рождаемости в стране. Правительству поручено в начале следующего года представить специальный пакет мер. Также поработать предстоит над тем, чтобы уровень жизни в новых регионах со временем ничем не уступал общероссийскому.

"Мы уже прошли этот путь с Крымом и Севастополем и знаем, что нужно сделать. Здесь появится программа материнского капитала, нуждающиеся семьи получат выплаты от государства, вырастут пенсии и так далее. Будем развивать первичное звено здравоохранения, строить детские сады, ясли и школы. В целом в течение нескольких лет стандарты социальной поддержки, работы здравоохранения, образования, культуры, транспорта будут повышены до уровня соседних российских регионов", - заверил российский лидер.

Горизонт планирования - до 2030 года. При этом ответственность за реализацию программ, подчеркнул президент, лично будут нести профильные министры и вице-премьеры.

Ольга Оксенич, Юлия Олейник, "ТВ Центр"

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