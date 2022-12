Представлен рейтинг самых влиятельных брендов мира

Средний возраст брендов из рейтинга составляет 98,2 года

Исследовательская компания World Brand Lab составила рейтинг 500 самых влиятельных брендов в мире, передает "Интерфакс".

Лидером стала компания Apple, а прошлогодний лидер Google опустился на третье место. Второе заняла Microsoft Corp.

В десятку также попали Amazon.com Inc., Walmart Inc., McDonald's Corp., Coca-Cola Co. и Tesla, а также Toyota Corp. и Mercedes-Benz.

Уточняется, что всего в рейтинге - 33 страны. Лидируют США (198 из 500), в топ-5 попали Франция, Япония, Китай и Великобритания.

Средний возраст брендов из рейтинга составляет 98,2 года.

