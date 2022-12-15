Роспотребнадзор рекомендовал запретить посещение пациентов в больницах Москвы

В Москве от гриппа привито 7 498 608 человек

Управлением Роспотребнадзора по Москве были составлены предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий в столице, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Согласно выданным предписаниям руководителям рекомендовано обеспечить не менее 75% охвата прививками персонала, относящегося к группам риска, усилить проведение противоэпидемических мероприятий, организовать входной контроль и не допускать до работы лиц с признаками ОРВИ, увеличить кратность дезинфекционных мероприятий и режима проветривания", - сказано в сообщении.

Как добавили в управлении Роспотребнадзора, в учреждениях здравоохранения и социальной защиты рекомендовано ношение масок персоналом, в стационарах - введение запрета на посещение пациентов родственниками.

На текущий период в Москве от гриппа привито 7 498 608 человек, что составляет 59,2% от численности населения города.

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