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Роскосмос назвал причину повреждения обшивки "Союза МС-22"

17:28
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Космонавтам ничего не угрожает

Эксперты Роскосмоса анализируют последствия утечки на корабле "Союз МС-22", которая могла возникнуть в результате внешнего воздействия на обшивку космического аппарата. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Роскосмос" сообщил о повреждении обшивки корабля "Союз МС-22"
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"Причиной возникновения утечки может быть попадание микрометеорита в радиатор. Возможные последствия - изменения температурного режима приборно-агрегатного отсека корабля "Союз", - сообщил Крикалев.

Сейчас специалисты анализируют влияние утечки на приборно-агрегатный отсек, на корабль и контролируют тепловой баланс. По словам Крикалева, изменений телеметрических параметров не зафиксировано ни на корабле "Союз", ни на российском или американском сегментах МКС.  Космонавтам ничего не угрожает, работа продолжается, передает ТАСС.

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