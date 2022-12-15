Роскосмос назвал причину повреждения обшивки "Союза МС-22"

Космонавтам ничего не угрожает

Эксперты Роскосмоса анализируют последствия утечки на корабле "Союз МС-22", которая могла возникнуть в результате внешнего воздействия на обшивку космического аппарата. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Причиной возникновения утечки может быть попадание микрометеорита в радиатор. Возможные последствия - изменения температурного режима приборно-агрегатного отсека корабля "Союз", - сообщил Крикалев.

Сейчас специалисты анализируют влияние утечки на приборно-агрегатный отсек, на корабль и контролируют тепловой баланс. По словам Крикалева, изменений телеметрических параметров не зафиксировано ни на корабле "Союз", ни на российском или американском сегментах МКС. Космонавтам ничего не угрожает, работа продолжается, передает ТАСС.

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