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Зеленский попросил у ЕС дальнобойное оружие

18:01
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Лидерам стран Евросоюза поручено подумать, чем еще они могут помочь Киеву

Украине нужно поставлять больше современного и дальнобойного оружия. Об этом заявил лидерам стран Европейского союза украинский президент Владимир Зеленский. Он выступил по видеосвязи перед участниками саммита ЕС, который проходит в Брюсселе.

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По словам Зеленского, Киев нуждается в большем объеме поставок, в том числе средств противовоздушной и противоракетной обороны.

"Я прошу каждую из 27 стран Европейского союза решить, что конкретно вы можете сделать для увеличения объемов поставок ПВО и ПРО", — заявил украинский лидер.

Ранее Зеленский созвонился с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Украинский лидер потребовал полной изоляции России и ее спортсменов от мирового сообщества и международных соревнований, передает ТАСС.

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