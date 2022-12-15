Собянин выступил на пленарном заседании профессионального форума "Моя поликлиника"

Москва продолжает держать высокую планку по продолжительности жизни

Сегодня в Москве начал работу форум "Моя поликлиника". Он посвящен развитию амбулаторного лечения в столице. В мероприятии участвуют более 80 экспертов и врачей, которые в течение трех дней будут обсуждать новации в здравоохранении. Как заявил на открытии мэр Москвы Сергей Собянин, модернизация столичных поликлиник продолжится и первичное медицинское звено станет еще более доступно для жителей города.

Столичные врачи с манекенами знакомы уже не первый год. Эксперт загружает программу с болезнью - специалисту нужно точно поставить диагноз. В Москве врачи такие экзамены проходят регулярно. А это гарантия качества оказания медицинской помощи. О новых стандартах столичного здравоохранения сегодня рассказывали на форуме "Моя поликлиника".

Такое внимание города к амбулаторному звену - неслучайно. На него приходится более 80% медицинской помощи.

"Мы такого форума в Москве никогда не собирали, касающегося развития поликлиник. И, конечно, в рамках этого форума нам нужно оценить, где мы находимся, что делать дальше. Но для этого мы должны понимать, какой мы путь прошли, с какими трудностями сталкивались. Основные деньги вкладывались в стационары, так как там все-таки речь идет о жизни и смерти. Но если посмотреть, сколько людей приходит в стационар, то мы увидим, что каждый москвич в стационаре бывает раз в восемь, а то и в десять лет. А если посмотреть, сколько москвичей приходит в поликлиники, то окажется, что в среднем - по восемь раз в году", - отметил Собянин.

А это значит, что комфорт и удобство в поликлинике должны быть на высшем уровне. К примеру, единая цифровая платформа здравоохранения для Москвы уже давно реальность, которая существенно экономит время и врачам, и пациентам. От записи к специалисту через приложение до электронной карты и обработки результатов рентген-исследований искусственным интеллектом.

"У нас уже более 8 миллионов исследований проанализировано сервисом искусственного интеллекта.Это сервисы по различным патологиям: от ковида, который потихоньку уходит, до рака легкого и плоскостопия", - сказал Юрий Васильев, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Депздрава.

Вместо регистратуры за стеклом в поликлиниках теперь удобные стойки информации. Справку можно получить быстро в специальном кабинете. В холлах - все для комфортного ожидания специалистов. Да и в самих специалистах теперь нет дефицита. В распоряжении медиков - новое диагностическое оборудования.

"Исходя из национальных целей, определенных указом президента, к числу главной из них относится сохранение здоровья и благополучия людей, повышение ожидаемой продолжительности жизни к 2024 году в целом по России должно составить 73,7 года, а к 2030-му достигнуть 78 лет. Но Москва традиционно по этому показателю опережала. И я хочу сказать, что по итогам 11 месяцев 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в Москве оценивается в 77,9 года. То есть Москва фактически выполнила показатели, которые установлены к 2030 году. С чем я вас, коллеги, и поздравляю", - указала вице-премьер Татьяна Голикова.

Но потенциал еще есть, добавила она. И Москве нужно стремиться к продолжительности жизни более 80 лет.

О важности модернизации поликлиник говорил на форуме и министр здравоохранения Михаил Мурашко: "Все, что на сегодняшний день формирует отношение к системе здравоохранения, это амбулаторно-поликлиническое звено. И ковид - наглядный был тому пример. В пиковую заболеваемость поликлиники лечили более 2 с половиной миллионов человек. Да и сегодня, когда период подъема заболеваемости гриппом, за последнюю неделю обратились в медицинские организации более полутора миллионов человек. Поэтому форпост системы здравоохранения - это амбулаторно-поликлиническое звено".

В ближайшие два дня на форуме врачи и представители власти будут обсуждать перспективы дальнейшей модернизации столичных поликлиник. В том числе современное диспансерное наблюдение хронических заболеваний и виртуальный прием пациентов.

Екатерина Гоголева, Илья Ушаков, Александр Медведев, "ТВ Центр"

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