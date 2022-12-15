ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин выступил на пленарном заседании профессионального форума "Моя поликлиника"

22:26
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Москва продолжает держать высокую планку по продолжительности жизни

Сегодня в Москве начал работу форум "Моя поликлиника". Он посвящен развитию амбулаторного лечения в столице. В мероприятии участвуют более 80 экспертов и врачей, которые в течение трех дней будут обсуждать новации в здравоохранении. Как заявил на открытии мэр Москвы Сергей Собянин, модернизация столичных поликлиник продолжится и первичное медицинское звено станет еще более доступно для жителей города.
Собянин рассказал о процессах реформирования амбулаторного звена в Москве

Столичные врачи с манекенами знакомы уже не первый год. Эксперт загружает программу с болезнью - специалисту нужно точно поставить диагноз. В Москве врачи такие экзамены проходят регулярно. А это гарантия качества оказания медицинской помощи. О новых стандартах столичного здравоохранения сегодня рассказывали на форуме "Моя поликлиника".

Такое внимание города к амбулаторному звену - неслучайно. На него приходится более 80% медицинской помощи.

"Мы такого форума в Москве никогда не собирали, касающегося развития поликлиник. И, конечно, в рамках этого форума нам нужно оценить, где мы находимся, что делать дальше. Но для этого мы должны понимать, какой мы путь прошли, с какими трудностями сталкивались. Основные деньги вкладывались в стационары, так как там все-таки речь идет о жизни и смерти. Но если посмотреть, сколько людей приходит в стационар, то мы увидим, что каждый москвич в стационаре бывает раз в восемь, а то и в десять лет. А если посмотреть, сколько москвичей приходит в поликлиники, то окажется, что в среднем - по восемь раз в году", - отметил Собянин.

А это значит, что комфорт и удобство в поликлинике должны быть на высшем уровне. К примеру, единая цифровая платформа здравоохранения для Москвы уже давно реальность, которая существенно экономит время и врачам, и пациентам. От записи к специалисту через приложение до электронной карты и обработки результатов рентген-исследований искусственным интеллектом.

"У нас уже более 8 миллионов исследований проанализировано сервисом искусственного интеллекта.Это сервисы по различным патологиям: от ковида, который потихоньку уходит, до рака легкого и плоскостопия", - сказал Юрий Васильев, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Депздрава.

Вместо регистратуры за стеклом в поликлиниках теперь удобные стойки информации. Справку можно получить быстро в специальном кабинете. В холлах - все для комфортного ожидания специалистов. Да и в самих специалистах теперь нет дефицита. В распоряжении медиков - новое диагностическое оборудования.

"Исходя из национальных целей, определенных указом президента, к числу главной из них относится сохранение здоровья и благополучия людей, повышение ожидаемой продолжительности жизни к 2024 году в целом по России должно составить 73,7 года, а к 2030-му достигнуть 78 лет. Но Москва традиционно по этому показателю опережала. И я хочу сказать, что по итогам 11 месяцев 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в Москве оценивается в 77,9 года. То есть Москва фактически выполнила показатели, которые установлены к 2030 году. С чем я вас, коллеги, и поздравляю", - указала вице-премьер Татьяна Голикова.

Но потенциал еще есть, добавила она. И Москве нужно стремиться к продолжительности жизни более 80 лет.

О важности модернизации поликлиник говорил на форуме и министр здравоохранения Михаил Мурашко: "Все, что на сегодняшний день формирует отношение к системе здравоохранения, это амбулаторно-поликлиническое звено. И ковид - наглядный был тому пример. В пиковую заболеваемость поликлиники лечили более 2 с половиной миллионов человек. Да и сегодня, когда период подъема заболеваемости гриппом, за последнюю неделю обратились в медицинские организации более полутора миллионов человек. Поэтому форпост системы здравоохранения - это амбулаторно-поликлиническое звено".

В ближайшие два дня на форуме врачи и представители власти будут обсуждать перспективы дальнейшей модернизации столичных поликлиник. В том числе современное диспансерное наблюдение хронических заболеваний и виртуальный прием пациентов.

Екатерина Гоголева, Илья Ушаков, Александр Медведев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Форум "Моя поликлиника"
Форум "Моя поликлиника"
Форум "Моя поликлиника"
Форум "Моя поликлиника"
Форум "Моя поликлиника"
Форум "Моя поликлиника"
Форум "Моя поликлиника"
Форум "Моя поликлиника"
Форум "Моя поликлиника"
Форум "Моя поликлиника"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.