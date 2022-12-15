Космонавты в безопасности: что известно о нештатной ситуации на МКС

Факт повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека "Союза" подтвердил "Роскосмос"

На МКС сегодня пришлось отменить выход в космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Все из-за нештатной ситуации на станции. Минувшей ночью на пристыкованном к ней "Союзе" произошла разгерметизация внешней системы охлаждения - из обшивки корабля забил фонтан технической жидкости.

Кадры, поражающие воображение. По земным меркам может показаться, что в космосе пошел снег. Но стоит взглянуть на происходящее под более широким углом, становится страшно. Из корабля "Союз МС-22" бьет фонтан охлаждающей жидкости. Мелкие капли разлетаются гигантским веером. Факт повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека сегодня подтвердил "Роскосмос".

"Экипаж доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, свидетельствующего о падении давления в системе охлаждения. Визуальный осмотр подтвердил утечку, после чего было принято решение о прерывании плановых работ по внекорабельной деятельности членами экипажа российского сегмента Международной космической станции Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным", - сказано в сообщении.

Запланированный на сегодня выход в открытый космос пришлось отменить. Именно во время подготовки к нему и была обнаружена утечка. Этот момент хорошо слышен во время переговоров российских космонавтов.

Специалисты NASА тут же заговорили о серьезных проблемах в системах корабля: "Мы продолжаем наблюдать утечку из корабля МС-22, пристыкованного к Международной космической станции. Эта утечка сопровождалась падением давления в системе охлаждения".

Подробную съемку внешней поверхности "Союза" провела Анна Кикина - с помощью камеры на манипуляторе. Специалисты на Земле тут же приступили к её изучению. Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил информагентствам, что причиной утечки может быть попадание в радиатор микрометеорита. Возможные последствия - изменения теплового режима приборно-агрегатного отсека корабля "Союз". За этим режимом сейчас постоянно следят, ведь речь идёт о судьбе экипажа.

Один из источников заявил РИА Новости, что разгерметизация системы терморегулирования может вывести из строя приборы, поскольку корабль будет замерзать в тени и перегреваться на Солнце. В Роскосмосе успокаивают - космонавты сейчас в безопасности, все системы МКС и корабля работают в штатном режиме. Причем как в российском, так и в американском сегменте. А что делать дальше (на Земле и в космосе), будет ясно после тщательного анализа произошедшего.

Ольга Стрельцова, Оксана Фомичева, "ТВ Центр"

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