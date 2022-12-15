Задержка рейсов в Египет вызвала "пассажирский коллапс" во Внуково

Отложены вылеты самолетов авиакомпании IFly

Пассажиры нескольких рейсов в Египет ожидают вылета в московском аэропорту Внуково. По последним данным, вылеты бортов российской авиакомпании IFly задержаны до 23:00 по причине решения авиакомпании.

"На данный момент задержаны рейсы в Египет. У нас информация, что рейсы перенесены до 23 часов по причине решения авиакомпании", - сообщили РИА Новости в call-центре перевозчика.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что из Внуково в Египет не могут вылететь около тысячи человек. Очевидцы заявляли о "пассажирском коллапсе". Предположительно, причиной отмены рейсов стал отказ Иордании пропускать российские самолеты через свое воздушное пространство.

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