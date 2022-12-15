США ввели санкции против Потанина и Росбанка

А также - против 17 дочерних структур ВТБ и российских вице-премьеров

Министерство финансов США ввело новые санкции против России.

Под ограничения попали предприниматель Владимир Потанин и члены его семьи, Росбанк и холдинговая компания "Интеррос".

На "Норникель" рестрикции не распространяются. Как отдельно оговорили в американском Минфине, санкционным лицам не принадлежит 50% акций "Норникеля". Потанин через структуры "Интерроса" владеет около 35% акций фирмы.

Кроме того, США ввели санкции в отношении 17 дочерних структур ВТБ и против членов совета директоров РЖД, а также - ряда российских губернаторов, в том числе Подмосковья, Воронежской и Курской областей.

Вместе с тем рестрикции вводятся против вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Андрея Белоусова.

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