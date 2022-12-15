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Генерал ВСУ предрек поражение недооценивающим россиян

19:12
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Сырский считает, что готовится новая атака на Киев

Недооценивать россиян нельзя – каждого, совершившего такую ошибку, ждет поражение. С такой оценкой ВС России выступил командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский.

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"Россияне не идиоты. Они не слабые. Каждый, кто недооценивает их, идет к поражению", - сказал генерал в интервью изданию Ecomomist.

Как отмечают авторы, стиль управления Сырского отличается от советского или российского – несмотря на то, что он родился под Владимиром и окончил Московское высшее военное командное училище. Генерал придерживается принятых в НАТО принципов децентрализованного командования.

Сырский в интервью заявил, что ВС России собирают 200-тысячную группировку – как предполагает командующий, для нового наступления на Киев.

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