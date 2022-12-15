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Иномарка протаранила остановку с людьми на юге Москвы

19:45
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Один человек погиб

Один человек погиб, двое пострадали в результате ДТП на 3-м Павелецком проезде в Москве. Водитель BMW не справился с управлением, въехал в остановку общественного транспорта и столкнулся с другим автомобилем.

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"На 3-м Павелецком проезде столкнулись 2 автомобиля с последующим наездом на пешеходов. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. По 3-му Павелецкому проезду организовано реверсивное движение. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - сообщил в Telegram департамент транспорта Москвы.

По предварительным данным, автомобиль каршеринга занесло на скользкой дороге. BMW протаранил остановку транспорта, где находились пешеходы, после чего после чего столкнулся с припаркованным автомобилем. Информация о пострадавших уточняется.

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