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У кабинета коменданта полиции Польши взорвался подарок с Украины

19:30
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Мужчина получил легкие ранения

Рядом с кабинетом главного коменданта полиции Польши взорвался подарок, который он получил на Украине, передает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

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Там уточнили, что комендант встречался с руководством украинской полиции и служб по чрезвычайным ситуациям.

"Подарок был преподнесен одним из руководителей украинских служб", - добавили в МВД.

Комендант получил легкие ранения. Польская сторона обратилась к украинской за разъяснениями.

Ранее СМИ сообщили, что в здании комендатуры польской полиции обрушился потолок.

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