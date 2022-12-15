У кабинета коменданта полиции Польши взорвался подарок с Украины

Мужчина получил легкие ранения
Рядом с кабинетом главного коменданта полиции Польши взорвался подарок, который он получил на Украине, передает ТАСС со ссылкой на МВД республики.
Там уточнили, что комендант встречался с руководством украинской полиции и служб по чрезвычайным ситуациям.
"Подарок был преподнесен одним из руководителей украинских служб", - добавили в МВД.
Комендант получил легкие ранения. Польская сторона обратилась к украинской за разъяснениями.
Ранее СМИ сообщили, что в здании комендатуры польской полиции обрушился потолок.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"