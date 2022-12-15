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Голикова заявила о снижении смертности в России

20:17
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Цифры возвращаются к допандемийным показателям

Смертность в России снижается, за 10 месяцев этого года она сократилась на 19%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее данным, показатели возвращаются к допандемийным значениям.

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Как отметила вице-премьер, снижение отмечается во всех областях - в том числе по болезням системы кровообращения и злокачественным новообразованиям. По словам Голиковой, здесь Москва опередила российские показатели – в столице снижение составило 25,5%.

Голикова напомнила о необходимости диспансеризации и профилактических осмотров. Вице-премьер отметила, что в некоторых сферах дела обстоят не так уж и гладко: в частности, смертность от ишемической болезни сердца за 10 месяцев возросла на 7,3%, передает ТАСС.

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