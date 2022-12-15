Сборная Португалии после вылета с ЧМ уволила главного тренера

Официально об отставке объявят в ближайшее время

Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии, передает Maisfutebol.

Официально об отставке объявят в ближайшее время.

Сантуш возглавлял португальскую национальную команду восемь лет, выиграв Евро-2016 и Лигу наций 2019 года.

На чемпионате мира в Катаре сборная Португалии вышла из группы с первого места, легко разобралась со Швейцарией в одной восьмой, но уступила Марокко в четвертьфинале со счетом 0:1.

СМИ пишут, что сменить Сантуша могут главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью или бывший наставник московского "Спартака" Руй Витория.

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