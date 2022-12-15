ЕС предоставил Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в союз

Решение принято на саммите в Брюсселе

Босния и Герцеговина получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Решение Совета ЕС одобрили лидеры государств союза на саммите в Брюсселе.

"Евросовет одобряет выводы Совета ЕС от 13 декабря 2022 года по процессу расширения и соглашается предоставить статус страны-кандидата Боснии и Герцеговине", - отмечается в заключении, обнародованном по итогам встречи.

Ранее сообщалось, что вопрос о статусе Боснии и Герцеговины возник во время обсуждения кандидатур Украины и Молдавии. В июне несколько членов ЕС, включая Германию и Австрию, настаивали, что республика не должна "оставаться за их спинами", поскольку это может способствовать нестабильности в стране, передает РИА Новости.

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