ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЕС предоставил Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в союз

20:49
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Решение принято на саммите в Брюсселе

Босния и Герцеговина получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Решение Совета ЕС одобрили лидеры государств союза на саммите в Брюсселе.

Босния и Герцеговина получит официальный статус кандидата в ЕС
Зеленский попросил у ЕС дальнобойное оружие

"Евросовет одобряет выводы Совета ЕС от 13 декабря 2022 года по процессу расширения и соглашается предоставить статус страны-кандидата Боснии и Герцеговине", - отмечается в заключении, обнародованном по итогам встречи.

Ранее сообщалось, что вопрос о статусе Боснии и Герцеговины возник во время обсуждения кандидатур Украины и Молдавии. В июне несколько членов ЕС, включая Германию и Австрию, настаивали, что республика не должна "оставаться за их спинами", поскольку это может способствовать нестабильности в стране, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Флаг Боснии и Герцеговины
Флаг Боснии и Герцеговины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.