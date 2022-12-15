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Собянин рассказал о процессах реформирования амбулаторного звена в Москве

21:06
  • четверг
  • 15 декабря 2022

В поликлиники столицы приходят 100 млн человек в год

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе выступления на пленарном заседании профессионального форума "Моя поликлиника", что сегодня практически все москвичи имеют электронную медицинскую карту.

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"И как только появился медицинский дневник человека, туда началась подгружаться одна за другой информация. Параллельно происходили еще более интересные вещи, связанные с цифровизацией лабораторных исследований. Затем все это оцифровалось и начало грузиться в электронную медицинскую карту вместе с диагнозами, жалобами и так далее. И, как в фантастических фильмах рисуют цифровой двойник, начал формироваться медицинский цифровой двойник москвича", - рассказал глава города.

Как уточнил Собянин, на основании этих данных можно вовремя поставить диагноз, сделать прогноз течения болезни.

Кроме того, мэр обратил внимание на то, что оптимизация амбулаторного звена во многом позволила сделать зарплату медиков более справедливой.

"Не скажу, что она идеальна. Там много нюансов. Но все равно она более или менее справедлива", - заметил градоначальник.

В поликлиники столицы приходят 100 млн человек в год, указал Собянин.

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