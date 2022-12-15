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МО сообщило об усилении госпиталей опытными специалистами

21:09
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Это дает возможность лечить любые патологии военнослужащих

Приграничные и центральные госпитальные базы, а также воинские подразделения в России усилены специалистами и дополнительными медикаментами.  Есть возможность лечить любые патологии мобилизованных военнослужащих, заявил начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны России Дмитрий Тришкин.

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"Усилены специалистами, дополнительными медикаментами и не только перевязочными средствами, и не только противовирусными, но и для лечения любой другой патологии, которая может быть у военнослужащего, призванного в рамках мобилизации", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам представителя Минобороны, с начала спецоперации регулярно анализируется то, с какими ранениями поступают военнослужащие. Пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии в последнее время стало немного меньше, в состоянии средней тяжести – около 50%.

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