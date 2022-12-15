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В Великобритании 19 детей умерли от стрептококковой инфекции

21:37
  • четверг
  • 15 декабря 2022

В стране наблюдается нехватка антибиотиков

Число умерших от стрептококковой инфекции детей в Великобритании увеличилось до 19. На фоне роста случаев заражения власти королевства включили антибиотики, эффективные при лечении стрептококковой инфекции, в список запрещенных к экспорту препаратов

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"К сожалению, в этом сезоне в Англии было зарегистрировано 74 случая смерти от стрептококковой инфекции среди всех возрастных групп. Эта цифра включает 16 детей до 18 лет в Англии", - говорится в докладе агентства по здравоохранению Великобритании.

Ранее сообщалось о смерти трех детей в Уэльсе и Северной Ирландии – в итоге общее число умерших от инфекции детей в стране в период с 12 сентября по 11 декабря составило 19 человек. Тем временем власти начали расследование в связи с резким ростом цен на антибиотики. Местные СМИ сообщают о нехватке лекарств, эффективных в отношении стрептококковой  инфекции, передает РИА Новости.

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