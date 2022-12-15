Минцифры поддержало уголовную ответственность за кражу личных данных

Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы

Законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный оборот персональных данных, разработанный в Совфеде, внесен в правительство. Согласно документу, максимальное наказание за использование личной информации - до шести, а в некоторых случаях - и до десяти лет лишения свободы.

"Законопроект о внесении в Уголовный кодекс Российской Федерации уже существует, он разработан группой сенаторов с участием Минцифры. Данный законопроект поступил на рассмотрение в правительство и уже согласован Минцифры", - приводит сообщение ведомства "Интерфакс".

Отмечается, что максимальная ответственность наступает в том случае, если незаконный сбор, использование, хранение и передача данных повлекли за собой тяжкие последствия. Также - если были совершены с использованием служебного положения или организованы группой лиц. В остальных случаях проектом поправок предусмотрены штрафы в размере от 300 тысяч до 2 миллионов рублей.

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