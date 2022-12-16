Симулянта Саакашвили вывели на чистую воду

Бывший президент, оказывается, притворялся больным

Склочник, симулянт, мнимый больной, в недавнем прошлом борец за всё на свете. Грузинское Министерство юстиции опубликовало видео с Михаилом Саакашвили в больнице. Документальное подтверждение того, как бывший президент симулирует разные болезни и пытается специально упасть с койки в знак протеста, после того как Тбилисский суд отказал ему в праве дистанционно участвовать в заседании.

Два срока у него уже есть. За убийство банкира Сандро Гиргвлиани и избиение депутата Валерия Гелашвили. Дело о незаконном пересечении границы не закрыто.

А как хорошо всё было год назад! Не найдя применения своим буйным талантам на Украине, осенью прошлого года Саакашвили рванул в родную Грузию, чтобы снова влиться в политическую борьбу и наделать новых реформ. Преодолел границу в фуре с кинзой, выложил видео, где рассказал, как встретил новую любовь - депутата Верховной Рады Лизу Ясько.

Но 1 октября 2021 года грузинская Фемида скрутила его и бросила в тюремную камеру за незаконное пересечение границы. Есть версия, что наводку дала Украина, уставшая от безудержной энергии Михаила Николозовича, который при Порошенко правил Одесской областью, затем рассорился с президентом и главой МВД Аваковым, был выслан из страны, триумфально возвратился, пытался устроить новый Майдан. Общего языка с Зеленским, кстати, не нашёл. Всё же конкуренция в артистической среде жёсткая.

Независимые медики в ноябре этого года заявили, что в организме Саакашвили найдены ртуть, висмут, барий, таллий, тяжёлые металлы. Адвокат Шалва Хачапуридзе нашел ещё и мышьяк. Перевод Саакашвили из тюрьмы в больницу должен был вызвать мировой резонанс. К тому же, адвокат Хачапуридзе открыто намекал, что вся Грузия - тюрьма.

К заголодавшему было в больнице Саакашвили аппетит вернулся через несколько часов, когда стало известно, что евродепутаты прислали письмо с просьбой не голодать и обещанием, что все демократические силы встанут на его поддержку. Титан демократии уже закусывал собственным галстуком, бросая вызов России. И его сторонники верят, что мышьяк из Саакашвили уйдёт, Европа прибежит на помощь и неугомонный Михаил Николозович снова начнёт реформировать всё вокруг.

А может лучше на покой и понять, что в действительности всё не так, как на самом деле?

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"