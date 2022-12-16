"Планы на много лет вперед": как развиваются отношения России и Китая

О партнерстве Москвы и Пекина рассказал Алексей Маслов

На каких направлениях наши страны могут нарастить объёмы торговли? В какой степени двустороннему сотрудничеству мешают санкционные барьеры? И как будет развиваться политическое взаимодействие Москвы и Пекина?

Перспективы развития партнёрства России и Китая Алексей Фролов подробнее обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ведущего ответил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

"У нас планы с Китаем выстроены на много лет вперед. И у Си Цзинпина та же самая история. Есть дорожные карты по взаимодействию", - сказал он.

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