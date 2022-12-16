Минобороны показало боевую работу САУ "Гвоздика"

Они применяются в зоне СВО

Наше Минобороны опубликовало кадры боевой работы самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", которые задействованы в спецоперации по защите Донбасса.

Днём и ночью подразделения воздушно-десантных войск прикрывают наступающие российские войска и уничтожают укрепления и бронетехнику ВСУ.

Среди основных целей также стартовые площадки беспилотной авиации и живая сила противника. Для корректировки огня и контроля поражения объектов националистов обеспечивают беспилотные летательные аппараты.

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