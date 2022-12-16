Минобороны показало боевую работу САУ "Гвоздика"

Они применяются в зоне СВО
Наше Минобороны опубликовало кадры боевой работы самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", которые задействованы в спецоперации по защите Донбасса.
Днём и ночью подразделения воздушно-десантных войск прикрывают наступающие российские войска и уничтожают укрепления и бронетехнику ВСУ.
Среди основных целей также стартовые площадки беспилотной авиации и живая сила противника. Для корректировки огня и контроля поражения объектов националистов обеспечивают беспилотные летательные аппараты.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: