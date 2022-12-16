ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Представлены новые герои спецоперации

09:20
  • пятница
  • 16 декабря 2022

Военнослужащие проявляют мужество и героизм

Новые данные о тех, кто с мужеством и честью исполняет воинский долг в зоне спецоперации.

Командир отделения сержант Леонтий Примачёв во время артобстрела с позиций украинских националистов вынес из-под огня четверых сослуживцев. Леонтий оказал пострадавшим бойцам первую медицинскую помощь и организовал их доставку в госпиталь.

Гвардии лейтенант Имам Алиев во время освобождения одного из населённых пунктов обнаружил группу боевиков в заброшенном здании. Имам и его сослуживцы в результате внезапной атаки выбили неонацистов с занимаемых позиций и пресекли все попытки радикалов перейти в контратаку. За проявленную смелость и отвагу лейтенант Алиев награждён Орденом "Мужества".

Сержант Сергей Касалапов под артиллерийским огнём противника оперативно восстановил работу повреждённой линии связи. Благодаря грамотным действиям Сергея наши военные смогли передать координаты противника для нанесения ударов из артиллерии и не допустить потерь среди российских бойцов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.