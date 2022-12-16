Представлены новые герои спецоперации

Военнослужащие проявляют мужество и героизм

Новые данные о тех, кто с мужеством и честью исполняет воинский долг в зоне спецоперации.

Командир отделения сержант Леонтий Примачёв во время артобстрела с позиций украинских националистов вынес из-под огня четверых сослуживцев. Леонтий оказал пострадавшим бойцам первую медицинскую помощь и организовал их доставку в госпиталь.

Гвардии лейтенант Имам Алиев во время освобождения одного из населённых пунктов обнаружил группу боевиков в заброшенном здании. Имам и его сослуживцы в результате внезапной атаки выбили неонацистов с занимаемых позиций и пресекли все попытки радикалов перейти в контратаку. За проявленную смелость и отвагу лейтенант Алиев награждён Орденом "Мужества".

Сержант Сергей Касалапов под артиллерийским огнём противника оперативно восстановил работу повреждённой линии связи. Благодаря грамотным действиям Сергея наши военные смогли передать координаты противника для нанесения ударов из артиллерии и не допустить потерь среди российских бойцов.

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