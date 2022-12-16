В ДТП с автобусом в Хабаровском крае погибли 8 человек

Еще десятки пострадали

Серьёзное ДТП произошло под Хабаровском. Водитель автобуса, в котором перевозили вахтовиков, не справился с управлением, и машина улетела кювет.

Сообщается о восьми погибших, более 20 человек пострадали - их доставили в Троицкую ЦРБ. Трое вахтовиков - в крайне тяжёлом состоянии. Их планируют эвакуировать в краевой центр. Задействованы два вертолёта МЧС, сообщает "ТВ Центр".

Возбуждено уголовное дело по статье об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"