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Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России

08:26
  • пятница
  • 16 декабря 2022

Задержка была вызвана опасениями относительно продовольственной безопасности

Послы 27 стран — членов Евросоюза согласовали девятый пакет санкций против России из-за конфликта на Украине. Эту информацию в ночь на пятницу, 16 декабря подтвердила председательствующая в ЕС Чехия.

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Девятый пакет рестрикций против России будет утвержден в пятницу по письменной процедуре, то есть без дальнейшего обсуждения.

Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил, что задержка с утверждением нового санкционного пакета была вызвана опасениями в отношении продовольственной безопасности.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что в перечень персональных санкций попадут еще около 200 россиян. Кроме того, ограничения введут в отношении продукции двойного назначения.

При этом источник в ЕС рассказал, что введение потолка цен на российский газ пока не обсуждается, сообщает РИА Новости.

Ранее источники сообщали, что Евросоюз не мог согласовать девятый пакет антироссийских санкций из-за разногласий между членами интеграционного объединения. 15 декабря ход обсуждения продвинулся, однако добиться единогласия не удалось из-за возражений Польши и ряда других стран.

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