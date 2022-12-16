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Зеленский потребовал от России вернуться к границам 1991 года

08:40
  • пятница
  • 16 декабря 2022

Это условие Киева для возобновления мирных переговоров

Киев будет готов вернуться за стол переговоров, только если Россия отведет своих военных к границам, зафиксированным в 1991 году. Такое заявление в четверг, 15 декабря, сделал президент Украины Владимир Зеленский.
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В интервью The Economist политик заявил, что "единственная разница, о которой я говорю, выгоним ли мы их или они уйдут сами".

Зеленский отметил, что если президент России Владимир Зеленский "сейчас отступит к границам 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатов".

При этом глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Зеленский предложил "формулу мира", переговоры с Россией в которой — последний пункт, а призывы некоторых западных государств к переговорам смешны.

Ранее замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в действительности Зеленскому переговоры не нужны и к тому же опасны для него. Москва неоднократно подчеркивала свою готовность к мирным переговорам без каких-либо предварительных условий.

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