ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президент Сербии назвал условие введения санкций против России

09:03
  • пятница
  • 16 декабря 2022

Пока Белград избегает участия в новых антироссийских рестрикциях

Сербские власти не собираются вводить антироссийские санкции до тех пор, пока собственные интересы страны не окажутся под угрозой. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич.
"Своих не сдаем": в Москве подтвердили поддержку Сербии в косовском вопросе

Политик заявил, что у Белграда нет обязательств перед Россией, которая "ввела санкции в 1992 году, вооружала Хорватию, помогла независимости Черногории".

Однако, по словам Вучича, у него есть собственные моральные обязательства. По этой причине "пока мы можем выдержать, пока наши жизненные или экзистенциальные интересы не будут под угрозой", Сербия не примкнет к антироссийским санкциям, заявил президент в интервью RTS.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи заявил, что Сербия для вступления в Евросоюз должна не только провести реформы, но и ввести санкции против России. По словам чиновника, согласование действий Белграда с внешней политикой ЕС играет более важную роль, чем прежде.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.