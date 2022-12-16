Президент Сербии назвал условие введения санкций против России

Пока Белград избегает участия в новых антироссийских рестрикциях

Сербские власти не собираются вводить антироссийские санкции до тех пор, пока собственные интересы страны не окажутся под угрозой. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич.

Политик заявил, что у Белграда нет обязательств перед Россией, которая "ввела санкции в 1992 году, вооружала Хорватию, помогла независимости Черногории".

Однако, по словам Вучича, у него есть собственные моральные обязательства. По этой причине "пока мы можем выдержать, пока наши жизненные или экзистенциальные интересы не будут под угрозой", Сербия не примкнет к антироссийским санкциям, заявил президент в интервью RTS.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи заявил, что Сербия для вступления в Евросоюз должна не только провести реформы, но и ввести санкции против России. По словам чиновника, согласование действий Белграда с внешней политикой ЕС играет более важную роль, чем прежде.

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