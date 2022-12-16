Пентагон заверил в нежелании войны с Россией

Однако поддержку Киева будет продолжать

США не воюют с Россией и не стремятся к конфликту с ней. Такое заявление в пятницу, 16 декабря, сделал официальный представитель Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Военные заявил, что в Вашингтоне "сфокусированы на том, чтобы предоставлять Украине помощь в сфере безопасности, которая ей нужна для самозащиты".

По словам Райдера, Соединённые Штаты обещали украинским властям помощь еще до начала российской спецоперации и собираются оказывать ее так долго, как это потребуется, сообщает ТАСС.

Ранее несколько высокопоставленных военных и конгрессменов рассказали, что Пентагон и Конгресс США не сошлись во мнениях по поводу планов НАТО, посвященных полномасштабной войне с Россией. При этом один из оперативных планов Пентагона посвящен полномасштабной войне американской армии и войск НАТО против России, утверждают источники.

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