"Бессильная злоба" Вашингтона: посольство России оценило новые санкции США

Россию это не сломит, подчеркнули в дипмиссии

Россия продолжит свое поступательное развитие, несмотря на внешнее давление. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 16 декабря, комментарии российского посольства в Вашингтоне.

В дипмиссии прокомментировали новые американские санкции против России, назвав их свидетельством "бессильной злобы" Вашингтона и отметив "близкие к помешательству попытки расширить давление на Россию при помощи санкций".

В черные списки США "чуть ли не скопом вносятся все новые российские чиновники, предприниматели, компании", говорится в Telegram-канале посольства. При этом "среди инструментов "наказания" нашей страны за суверенный внешнеполитический курс — рестрикции на деятельность фирмы, занимающейся прокатом велосипедов".

В Белом доме верят, что еще "чуть-чуть" — и российская экономика "будет разорвана в клочья", однако этого не произойдет, подчеркнули в посольстве России.

После начала Россией спецоперации на Украине США неоднократно вводили новые антироссийские санкции. Об очередном комплексе ограничений было объявлено 15 декабря. Под действие рестрикций попали предприниматель Владимир Потанин и члены его семьи, Росбанк и холдинговая компания "Интеррос", при этом на "Норникель" рестрикции не распространяются.

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