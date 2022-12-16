Гидрометцентр назвал 2022 год претендентом в топ-3 самых теплых в истории

В течение года отмечались аномально высокие температуры

2022 год имеет все шансы войти в тройку самых теплых лет в истории метеонаблюдений, хотя первое место он вряд ли займет. Об этом в пятницу, 16 декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что, судя по результатам за январь-ноябрь, 2022 год — второй в списке самых теплых за весь период метеонаблюдений в настоящее время. Пальму первенства удерживает 2020 год, когда средняя температура была значительно выше нормы.

Эксперт усомнился в том, что текущий год сможет обойти по этому показателю 2020 год, однако "такие результаты тоже очень показательны".

Представитель Гидрометцентра пояснил, что это прямое следствие заметного изменения климата и проявление глобального потепления, сообщает ТАСС.

Ранее Роман Вильфанд предупредил, что ощутимые морозы прогнозируются в столичном регионе в начале следующей недели. Температура начнет снижаться уже в воскресенье. Днем и ночью ожидается 7-12 градусов мороза, а в понедельник ночью столбики термометров опустятся уже до 15-16 градусов ниже нуля. Во вторник днем будет уже до минус 10 градусов, а ночью — около 17 градусов мороза.

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