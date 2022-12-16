Появились кадры с места крупного ДТП в Хабаровском крае

Возбуждено уголовное дело

Восемь человек погибли в результате крупного ДТП в Хабаровском крае. Этим утром на трассе перевернулся автобус, перевозивший сотрудников горнодобывающего предприятия. Пострадали 22 человека. Трое находятся в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сигнал тревоги поступил в экстренные службы ранним утром. На трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре перевернулся автобус, перевозивший вахтовиков. Трагедия произошла недалеко от села Троицкое. Водитель, по предварительным данным, не справился с управлением на повороте. Машина съехала в кювет и перевернулась на бок. В салоне находились 30 человек. Семеро погибли на месте. Ещё один скончался в реанимации. Пострадавших - более 20.

Рядом с трассой садится вертолёт МЧС. Ведомство направило к месту аварии сразу два борта. Они доставят в краевой центр самых сложных пациентов и тех, кто получил травмы средней степени тяжести. Таких большинство. В основном, у пострадавших переломы, ушибы и сотрясение мозга.

Специалисты центра медицины катастроф и усиленная бригада травматологов и нейрохирургов привезли с собой препараты крови и другие медикаменты. На месте аварии продолжают работать спасатели и полиция. Следователи выясняют, соблюдал ли перевозчик правила безопасности. Возбуждено уголовное дело.

Власти Хабаровского края выплатят семьям погибших по миллиону рублей, пострадавшим - по 500 тысяч. Предприятие, на котором работали вахтовики, также обещает выплатить компенсации.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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