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Украинские националисты бросают позиции под натиском российской бронетехники

11:45
  • пятница
  • 16 декабря 2022

Российские военные закрепляются на освобожденных территориях

Ночью украинские боевики атаковали Луганскую область из американских установок "Хаймарс". Погибли 8 мирных жителей, более 20 ранены. Снаряд попал в многоквартирный дом. Под завалами могут быть люди. Работают спасатели. Также неонацисты обстреляли Донецк и пригороды. Российские войска пытаются отбросить противника от линии соприкосновения. Штурмуют опорные пункты на Соледарском направлении. Националисты бросают позиции.
Украинский конфликт истощает Запад

Главные ворота на мощнейший укрепрайон ВСУ в Соледаре взломаны российской бронетехникой. Яковлевка - последний рубеж обороны националистов на пути городу - полностью зачищена. В поселок вошли дивизионы гаубиц. И с марша открыли шквальный огонь по отступающим боевикам.

Артиллерия плотно работает и по Артемовску. В этом "огневом мешке" сегодня зажаты более трех тысяч радикалов. Атаки спецназа, прорвавшего первую линию окопов и блиндажей нацистов, поддерживает авиация. Националисты хаотично отстреливаются. В том числе из установок "Град", спрятанных в городской застройке. Но сопротивление слабеет. Накануне боевики бросили еще 6 опорных пунктов.

После очевидного фиаско в Донбассе ВСУ хотят попытать счастья в Запорожье и пойти на прорыв к Мелитополю. Возможно, поэтому сменили тактику на этом участке - отказались от штурмов российских позиций в лоб. Силами нацбатов и новобранцев.

Независимо от планов Киева, российские военные закрепляются на освобожденных территориях Запорожья. А спецслужбы разыскивают пособников СБУ и схроны диверсантов. Вскрыли очередной тайник. Оружия столько, что хватило бы на целый взвод.

На полках - сотни книг и компьютерных дисков. И все – на одну тематику. В Северодонецке ополченцы нашли базу националистов, где обучали украинских детей. На фото - мальчики и девочки от 6 до 16 лет, с гранатометами и автоматами. Цели этого якобы патриотического клуба, который на самом деле готовил несовершеннолетних боевиков, вполне ясны.

Обезвреженная ловушка - нарядная кукла. Под платьем - фугас. Юных патриотов радикалы воспитывали едва ли не с детсадовского возраста. Книжка – раскраска с символикой националистических батальонов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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