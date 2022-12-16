ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Симферополе открыли памятную доску Герою России Владиславу Дорохину

11:54
  • пятница
  • 16 декабря 2022

Он проявил подвиг

Честь, верность долгу и боевому братству - понятия, с которыми не понаслышке знакомы российские военные, сражающиеся с нацизмом в Донбассе. Яркий пример самоотверженности - подвиг матроса Владислава Дорохина. Оказавшись в окружении и получив ранение, он прикрыл отход товарищей, а затем подорвал гранатами себя и противника. Имя Героя России увековечили на его малой родине - в Симферополе.

Его имя увековечили с почестями, которых и заслуживает настоящий герой. На открытии памятной доски – оркестр и почетный караул. Всего пять лет назад Владислав Дорохин закончил эту гимназию. А теперь его подвиг - пример для будущих поколений.

В июне в районе Егоровки в ДНР подразделение Дорохина попало под плотный обстрел. Морпех успел уничтожить 10 националистов, а затем бронемашину подбили из гранатомета. Кому-то нужно было отвлечь огонь на себя, чтобы спасти раненных.

Он не мог поступить иначе – так говорит каждый, кто знал Владислава Дорохина. Морпех остался прикрывать боевых товарищей. Израсходовал весь боекомплект своего БТРа. А когда его окружили, взорвал себя двумя гранатами, уничтожив и несколько националистов. Память о его подвиге будет жить вечно.

Ему был 21 год. Добрый, отзывчивый и оптимистичный. Он любил крымские горы и историю. Всегда восхищался мужеством и стойкостью чёрных беретов. Родители вспоминают: Влад с детства хотел быть военным, как отец.

"Папа всегда в форме, папа прошел чеченскую компанию. Гордость в семье. Через всю его жизнь проносилась вот эта вот гордость за то, что папа военный, любовь к Родине, это все с рождения. Он все это видел с рождения, и уважение, и патриотизм – это все было в семье", - говорит Ольга Дорохина.

Он учился в Университете культуры и искусств. Но на втором курсе взял академ и пошел на срочную службу, где и подписал контракт. Попал на сторожевой корабль Черноморского флота – Ладный. А когда началась спецоперация, подал рапорт о переводе в морскую пехоту.

"Я у него спрашивал: "Влад, зачем, ты и так в армии служишь? Ты и так защищаешь". Он сказал: "Не поеду я, не поедет еще кто-то, кто тогда будет защищать нас? Для того я присягу и принимал, для того я и ношу погоны", - рассказал Александр Дорохин.

Выбор Дорохина удивил даже сослуживцев. Перейти в морскую пехоту для моториста - все равно что записаться в добровольцы.

"Он служил в БЧ-5 – электромеханической части. То бишь для участия в каких-то активных боевых действиях просто был не обучен. Но зная Влада, он быстро все схватывал на лету. Поэтому для него это не было проблемой", - говорит сослуживец Николай Рочев.

В школьном музее теперь хранятся его вещи и фотографии. Открытый взгляд, легкая улыбка - таким его увидят гимназисты, таким навсегда запомнят учителя.

"Защита Родины, Отечества – для Влада это не просто были слова, я думаю, вот сейчас уже, определенный смысл жизни", - сказал Сергей Белявский, учитель истории гимназии №1 им. Курчатова.

Перед отправкой на фронт Владислав Дорохин оставил на своей странице в соцсети цитату Гомера: "Молодому человеку вполне приличествует пасть в бою, пронзённым бронзовой стрелой". И это не предчувствие, уверяют знакомые, а готовность с честью выполнить свой долг до конца.

Никита Васильев, Максим Володин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Открытие памятной доски Герою России Владиславу Дорохину
Открытие памятной доски Герою России Владиславу Дорохину
Герой России Владислав Дорохин
Герой России Владислав Дорохин
Близкие Героя России Владислава Дорохина
Близкие Героя России Владислава Дорохина
Военный оркестр
Военный оркестр
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.