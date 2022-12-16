В Симферополе открыли памятную доску Герою России Владиславу Дорохину

Он проявил подвиг

Честь, верность долгу и боевому братству - понятия, с которыми не понаслышке знакомы российские военные, сражающиеся с нацизмом в Донбассе. Яркий пример самоотверженности - подвиг матроса Владислава Дорохина. Оказавшись в окружении и получив ранение, он прикрыл отход товарищей, а затем подорвал гранатами себя и противника. Имя Героя России увековечили на его малой родине - в Симферополе.

Его имя увековечили с почестями, которых и заслуживает настоящий герой. На открытии памятной доски – оркестр и почетный караул. Всего пять лет назад Владислав Дорохин закончил эту гимназию. А теперь его подвиг - пример для будущих поколений.

В июне в районе Егоровки в ДНР подразделение Дорохина попало под плотный обстрел. Морпех успел уничтожить 10 националистов, а затем бронемашину подбили из гранатомета. Кому-то нужно было отвлечь огонь на себя, чтобы спасти раненных.

Он не мог поступить иначе – так говорит каждый, кто знал Владислава Дорохина. Морпех остался прикрывать боевых товарищей. Израсходовал весь боекомплект своего БТРа. А когда его окружили, взорвал себя двумя гранатами, уничтожив и несколько националистов. Память о его подвиге будет жить вечно.

Ему был 21 год. Добрый, отзывчивый и оптимистичный. Он любил крымские горы и историю. Всегда восхищался мужеством и стойкостью чёрных беретов. Родители вспоминают: Влад с детства хотел быть военным, как отец.

"Папа всегда в форме, папа прошел чеченскую компанию. Гордость в семье. Через всю его жизнь проносилась вот эта вот гордость за то, что папа военный, любовь к Родине, это все с рождения. Он все это видел с рождения, и уважение, и патриотизм – это все было в семье", - говорит Ольга Дорохина.

Он учился в Университете культуры и искусств. Но на втором курсе взял академ и пошел на срочную службу, где и подписал контракт. Попал на сторожевой корабль Черноморского флота – Ладный. А когда началась спецоперация, подал рапорт о переводе в морскую пехоту.

"Я у него спрашивал: "Влад, зачем, ты и так в армии служишь? Ты и так защищаешь". Он сказал: "Не поеду я, не поедет еще кто-то, кто тогда будет защищать нас? Для того я присягу и принимал, для того я и ношу погоны", - рассказал Александр Дорохин.

Выбор Дорохина удивил даже сослуживцев. Перейти в морскую пехоту для моториста - все равно что записаться в добровольцы.

"Он служил в БЧ-5 – электромеханической части. То бишь для участия в каких-то активных боевых действиях просто был не обучен. Но зная Влада, он быстро все схватывал на лету. Поэтому для него это не было проблемой", - говорит сослуживец Николай Рочев.

В школьном музее теперь хранятся его вещи и фотографии. Открытый взгляд, легкая улыбка - таким его увидят гимназисты, таким навсегда запомнят учителя.

"Защита Родины, Отечества – для Влада это не просто были слова, я думаю, вот сейчас уже, определенный смысл жизни", - сказал Сергей Белявский, учитель истории гимназии №1 им. Курчатова.

Перед отправкой на фронт Владислав Дорохин оставил на своей странице в соцсети цитату Гомера: "Молодому человеку вполне приличествует пасть в бою, пронзённым бронзовой стрелой". И это не предчувствие, уверяют знакомые, а готовность с честью выполнить свой долг до конца.

Никита Васильев, Максим Володин, "ТВ Центр".

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