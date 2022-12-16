"У них все хорошо": Запад удивился изобилию на российских прилавках

Неэффективность западных ограничений все очевиднее

После непростых и продолжительных дискуссий Евросоюз все же согласовал очередной, уже 9-й пакет антироссийских санкций. Его планируют утвердить в пятницу. Новый ряд ограничительных мер в отношении нашей страны предусмотрен и в оборонном бюджете США на следующий год, который одобрил американский сенат.

Последний в этом году саммит ЕС не дал шансов европолитикам в очередной раз потянуть время. И после долгих переговоров участники встречи все же пришли к так называемому общему знаменателю.

"Мы подтвердили выделение 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи для Украины. Это показывает, что Европейский Союз держит свое слово. И, наконец, мы очень рады сообщить вам, что нам также удалось заключить соглашение по девятому пакету санкций против России", - заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

18 миллиардов евро помощи Украине на весь следующий год выделяют уже в кредит. Впрочем, никаких гарантий, что Киев сможет вернуть этот займ, никто не дает. А вот что касается санкций против Кремля, кажется, сами европолитики не уверены в их влиянии на российскую экономику. После командировки одного из сотрудников телеканала "Фокс-Ньюс", который планировал снять материал о советском дефиците продовольствия, редакция была шокирована тем, что увидела в итоге съемочная группа.

"Оказывается, у них все хорошо. То, что мы делаем, вредит не им, а только нам. Продуктовые магазины в Москве не пустуют. У них не кончаются продукты питания и цены на них тоже неплохие", - отметил ведущий телеканала Такер Карлсон.

Впрочем, в самой Европе все иначе. Обычный звонок в эфир британской радиостанции демонстрирует, кажется, всю боль рядового европейца от введённых санкций:

"Девять дней назад я свалился с гриппом. С сезонным гриппом. И я один 9 дней. Мне плевать на лейбористов и плевать на консерваторов. Мне не плевать на мое выживание. Я ведь замерзну до смерти у себя же дома!"

Энергетический кризис заставляет экономить все больше людей. Благотворительная организация заявила, что три миллиона человек не могут позволить себе включить отопление этой зимой. В некоторых кафе принимают малоимущих и пожилых людей, которые вынуждены выбирать, оплатить счета за газ или купить еду.

Эксперты считают, что если правительство немедленно не вернет людей на рабочие места, то экономику страны может ждать катастрофа. В Мюнхене снова бастуют против роста цен, высокой инфляции и миграции. Европейские предприятия, которые едва сводят концы с концами, вынуждены переезжать. Чаще в США, где вот-вот в силу вступит так называемый закон о снижении инфляции. Европейские лидеры негодуют. Президент Франции призвал дать сильный ответ штатам.

"Соглашения о свободной торговле полезны только тогда, когда правила одни и те же. У нас, как мы говорим по-французски, проблема "равных условий игры" — мы больше не играем на одном уровне. Мы должны дать быстрый и сильный европейский ответ на этот закон. Европа не должна допустить своего раскола", - сказал Эммануэль Макрон.

В едином порыве коллективный Запад пока лишь в вопросах киевского нацистского режима. Резолюцию, внесенную российской стороной, о борьбе с героизацией нацизма, хоть и приняли, но не единогласно. 50 государств решительно возразили, еще 10 воздержались. Таким образом, впервые за всю историю организации против выступили страны, которые во время Второй мировой войны входили в гитлеровский блок.

Елена Макарова, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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