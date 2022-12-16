Новейший американский истребитель F-35B разбился в Техасе

Появилось видео инцидента

В американском штате Техас разбился новейший истребитель пятого поколения F-35B. Он выполнял испытательный полёт. ЧП произошло во время вертикальной посадки, сообщает "ТВ Центр".

На кадрах видно, как машина плавно снижается, после чего происходит касание с землёй и в этот момент самолёт подбрасывает в воздух. Центр тяжести сместился на носовую часть.

От удара поломалось переднее шасси, истребитель выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, зацепил крылом землю и развернулся. После этого сработала система катапультирования. В каком состоянии пилот, не сообщают. F-35B - новейшая модификация американской боевой машины.

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