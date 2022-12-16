На Дальнем Востоке из-за непогоды нарушено авиасообщение

Главный аэропорт Чукотки временно закрыт

Непогода продолжает испытывать на прочность жителей Дальнего Востока. Мощный циклон принес на Камчатку обильные снегопады и метель. Скорость ветра достигает 25 метров в секунду. В столице края закрыты детские сады, отменены занятия в школах.

На внеплановые каникулы ушли также учащиеся Якутска. Там столбики термометров опустились до отметки 46 градусов по Цельсию. В Николаевском районе Хабаровского края введен режим ЧС. Из-за неблагоприятных метеоусловий в регионе нарушено авиасообщение, сообщает "ТВ Центр".

До следующей недели закрыт и главный аэропорт Чукотки. Ветер в Анадыре такой силы, что буквально сбивает с ног. Экстренное предупреждение распространили в Магаданской области. На Колыме в целях безопасности даже запретили передвижение по одной из главных автотрасс.

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