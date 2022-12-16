Истощенного тигренка спасают в Приморье

Его обнаружили в тайге в Еврейской области

В Приморском крае выхаживают шестимесячного тигрёнка, которого подобрали жители Еврейской автономной области. Маленький истощённый хищник долгое время блуждал по лесу. Самостоятельно охотиться без взрослых сородичей не мог. Сейчас сотрудники центра реабилитации выясняют, кто принёс потомство и где может находиться мать амурского тигрёнка.

Еле живой тигренок падает в снег и больше не может встать. Среди деревьев показывается ещё один маленький полосатый хищник.

Котят амурского тигра обнаружили местные жители в тайге в Еврейской области. Вызвали охотинспекторов. К их приезду самый слабый тигренок погиб. Второго спасли и доставили в Приморье, в центр реабилитации "Тигр".

Маленькой хищнице около 6 месяцев. Весит всего 16 килограммов. При норме в ее возрасте не менее 20 килограммов. Поэтому ее первостепенная задача - набрать вес. И тигрица уже делает успехи. Ест два раза в день. С аппетитом съедает все и даже вылизывает миску.

"Мы сначала давали ей печень по 200 грамм. Мы поняли, что с пищеварением все хорошо, и стали давать мясо", - рассказал Виктор Кузьменко, председатель правления МРОО "Центр "Тигр".

Разноцветные точки на карте - траектория перемещения предполагаемой мамы тигренка, самки Лазовка. Последний раз специалисты получили данные с ее GPS ошейника, по которым поняли, что самка принесла потомство.

Это уже третье потомство Лазовки. Поэтому специалисты уверены, что опытная мама не могла просто так оставить тигрят. Что случилось со взрослой самкой, зоологи сейчас выясняют. Хищница могла утонуть, переплывая реку Амур. Не исключают, что Лазовка погибла от рук браконьеров, либо по естественным причинам.

"Возможно, она защищала от самца своих детей. Он мог нанести ей травмы, и она могла погибнуть. Такое бывает", - пояснил Сергей Арамилев, директор Центра "Амурский тигр".

Действительно ли Лазовка мама маленькой тигрицы, покажет ДНК-тест. Сейчас же специалисты прилагают все усилия, чтобы жизни котенка амурского тигра больше ничего не угрожало.

Ближайшие 30 дней тигренок будет находиться в карантинном боксе, затем проведут медицинский осмотр, и если все показатели будут в норме, то хищницу переведут уже в большой вольер.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.

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