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Владимир Путин отправится в Минск

10:22
  • пятница
  • 16 декабря 2022

Президент России встретится с белорусским коллегой

Президент России Владимир Путин 19 декабря посетит Минск с рабочим визитом и проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом в пятницу, 16 декабря, рассказали в пресс-службе лидера Белоруссии.
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Ожидается, что главы государств уделят приоритетное внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы.

Кроме того, Путин и Лукашенко подробно обсудят реализацию союзных программ, торгово-экономическое сотрудничество и импортозамещение, а также взаимодействие в энергетической сфере.

Переговоры сначала будут проводиться в расширенном составе — с участием президентов, членов правительств, глав ведомств. Затем Путин и Лукашенко пообщаются с глазу на глаз, сообщает РИА Новости.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в ближайшее время на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным планирует в том числе обсудить бюрократические моменты, тормозящее сотрудничество с Россией. По словам белорусского лидера, в сотрудничестве Москвы и Минска "есть определенные торможения, к сожалению, бюрократические".

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